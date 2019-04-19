2019-04-19T21:55:01+03:00
Общество

Во Внуково пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

Ребенок погиб на месте [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Во Внуково пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажаВо Внуково пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В городе Внуково московской области пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа жилого дома.

5-летняя девочка выпала из окна 9 этажа.

Дело в том, что отец ребенка отошел в ванную комнату. Оставшись без присмотра, девочка подошла к окну и выпала на козырек подъезда. Ребенок погиб на месте, сообщили источники KP.RU.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта текущего года двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы. Прохожие случайно заметили тело малыша в сугробе.

А в январе этого года в Подмосковье двухлетний ребенок также выпал из окна на пятом этаже. Однако тогда малышу удалось выжить: его с травмами доставила в больницу бригада «скорой помощи». Малыш вскарабкался на подоконник, облокотился на москитную сетку и рухнул вниз. Мать ребенка в тот момент была занята на кухне, а отец ушел на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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