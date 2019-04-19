Во Внуково пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа
В городе Внуково московской области пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа жилого дома.
5-летняя девочка выпала из окна 9 этажа.
Дело в том, что отец ребенка отошел в ванную комнату. Оставшись без присмотра, девочка подошла к окну и выпала на козырек подъезда. Ребенок погиб на месте, сообщили источники KP.RU.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта текущего года двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы. Прохожие случайно заметили тело малыша в сугробе.
А в январе этого года в Подмосковье двухлетний ребенок также выпал из окна на пятом этаже. Однако тогда малышу удалось выжить: его с травмами доставила в больницу бригада «скорой помощи». Малыш вскарабкался на подоконник, облокотился на москитную сетку и рухнул вниз. Мать ребенка в тот момент была занята на кухне, а отец ушел на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU