СЕГОДНЯ 22:58 2019-04-19T23:02:48+03:00

Телеведущая предупредила о возможном теракте в студии, в которой находился Порошенко Фото: REUTERS

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Ведущая украинского Общественного телевидения, в студии которого находился действующий президент Украины Петр Порошенко, сообщила, что в полицию поступил звонок о возможном взрыве бомбы.

- Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я оглашаю это, чтобы кто хочет - покинул зал... Редакторская группа просит сообщить, что теракт, о котором я говорила, был связан со звонком на номер 102, это могло быть покушение на президента, - рассказала женщина.

К слову, она предложила президенту уйти, но тот решил остаться, как и зрители в зале, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, Петр Порошенко приехал в студию Общественного телевидения, так как по законодательству именно там должны пройти дебаты кандидатов в президенты. Ранее в этот день Порошенко и его соперник на выборах Владимир Зеленский уже провели дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прошедшие дебаты "шапито" и "обычным шоу", обвинив кандидатов в президенты Украины, в том.что они обманывают жителей своей страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703116" frameborder="0"></iframe> Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU