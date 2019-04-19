2019-04-20T00:13:52+03:00
Спорт

Хоккейный клуб ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина

В финале армейцы обыграли омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2
Екатерина БОЛГОВА
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ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Фото: Сергей Бобылев/ТАССЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Московский хоккейный клуб ЦСКА впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В четвертой встрече финальной серии плей-офф армейцы обыграли омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2.

Матч прошел в Балашихе, где "Авангард" в этом сезоне проводит все домашние матчи. На игре был глава правительства России Дмитрий Медведев.

Первую шайбу в составе победителей забил на 24-й минуте Кирилл Капризов, затем отличились Константин Окулов (58) и Максим Мамин (77). В составе "Авангарда" шайбы забили Сергей Шумаков (13) и Коди Франсон (18). На 15-й минуте первого периода арбитр удалил до конца игры нападающего ЦСКА Антона Слепышева.

Перед финальной серией ЦСКА, ставший победителем регулярного чемпионата, одолел подмосковный "Витязь" (4-0), московское "Динамо" (4-1) и петербургский СКА (4-3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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