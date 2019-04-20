"Белнефтехим" сообщил об ухудшении качества нефти из России
В концерне "Белнефтехим" заявили об ухудшении качества нефти из России. По словам пресс-секретаря компании Марины Костюченко, переработка такой нефти якобы может нарушить технологические режимы заводов.
Белорусская компания "запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" для урегулирования ситуации", передает агентство БелТА.
Костюченко отметила, что экспортная смесь Urals, поступающая транзитом в участок магистрального нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба", содержит хлорорганические соединения, "превышающие предельные значения". По ее словам, представители концерна определяют уровень ущерба, чтобы уменьшить последствия переработки топлива. Операторы нефтепровода "Дружба" из других стран в курсе ситуации.
Позже в компании "Транснефть" заявили, что уже в начале недели планируют устранить проблемы с качеством нефти, поступающей в Белоруссию, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU