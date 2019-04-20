Гуайдо заявил о начале финальной фазы отстранения Мадуро 1 мая
Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро 1 мая.
"1 мая мы начнем финальную фазу Операции "Свобода", - написал Гуайдо в своем микроблоге в Twitter.
Он также пообещал, что 1 мая в акциях протеста против властей страны будет участвовать рекордное число его сторонников.
"Время настало! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти", - отметил оппозиционер.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Президентом страны его признали такие государства, как США, Канада. Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция поддерживают Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU