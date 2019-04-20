Гуайдо заявил о начале финальной фазы отстранения Мадуро 1 мая

СЕГОДНЯ 00:59 2019-04-20T00:59:00+03:00

По словам лидера венесуэльской оппозиции, в первый день месяца в демонстрациях против властей примут участие рекордное число его сторонников

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Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы отстранения от власти президента страны Николаса Мадуро 1 мая.

"1 мая мы начнем финальную фазу Операции "Свобода", - написал Гуайдо в своем микроблоге в Twitter.

Он также пообещал, что 1 мая в акциях протеста против властей страны будет участвовать рекордное число его сторонников.

"Время настало! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти", - отметил оппозиционер.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Президентом страны его признали такие государства, как США, Канада. Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция поддерживают Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU