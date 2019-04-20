2019-04-20T02:44:28+03:00
Политика

Кадыров высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Глава Чечни назвал себя "детским страхом" действующего президента Украины
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Чечни Рамзан КадыровГлава Чечни Рамзан КадыровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Во время дебатов действующий президент обвинил кандидата от партии "Слуга народа" в том, что тот боится главу Чечни и приносил ему извинения.

По мнению Кадырова, у Порошенко наблюдаются "большие проблемы с памятью". Глава Чечни напомнил, что при передаче России журналистов Марата Сайченко и Олега Сидякина Порошенко обещал, что у Москвы якобы не будет более лояльного партнера, чем Киев.

"А почему вы столь спешно освободили по моему жесткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова?", - написал Кадыров, обращаясь к Порошенко у себя в соцсетях.

Себя же он назвал "детским страхом" Порошенко.

"А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому", - добавил глава региона. Кроме того, он обвинил действующего украинского президента в распространении слухов.

"Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России", - отметил Кадыров.

Напомним, вечером в пятницу, 19 апреля, на крупнейшем киевском стадионе "Олимпийский" состоялись дебаты двух кандидатов в президенты Украины, прошедших во второй тур. Голосование состоится на Украине в воскресенье, 21 апреля.

Выступление Зеленского на дебатах 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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