В Забайкалье от пожаров пострадали 14 городов и сел

СЕГОДНЯ 02:10 2019-04-20T02:10:49+03:00

В Забайкалье от природных пожаров пострадали 14 населенных пунктов Фото: REUTERS

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В Забайкальском крае от природных пожаров пострадали уже 14 населенных пунктов. В результате уничтожены 87 жилых домов, без крыши сейчас 263 человека.

"Травмы получили восемь человек, они доставлены в медицинские учреждения. Всего пострадало 263 человека, из них 28 детей", - передает ТАСС сообщение источника в органах власти края.

Отмечается, что в пункты временного размещения сейчас направлены 54 человека, в том числе 22 ребенка.

От пожаров наиболее пострадали села Унда, Чиндант, Тасырхой, Шара и Усть-Ималка. Также стихия повредила города Балей и Борзя, села Среднеаргунск, Сарбактуй, Хада-Булак, Чиндагатай, Бырка, Горда и Дылбырхей.

Бороться со стихией помогают 427 человек, в тушении пожаров задействованы 58 единиц техники. В Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации.

Позже в пресс-службе МЧС РФ заявили, что из-за пожаров в Забайкалье уже повреждены больше 150 зданий, из них 98 жилых.

ИСТОЧНИК KP.RU