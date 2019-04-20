Участвующая в Параде Победы военная техника выдвинулась в Москву

СЕГОДНЯ 03:06 2019-04-20T03:06:10+03:00

Участвующая в Параде Победы военная техника начала передислокацию в Москву Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Минобороны, более 100 единиц колесной боевой техники совершат марш на расстояние более 60 км

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В ночь на субботу, 20 апреля, в столицу выдвинулась военная техника, которая 9 мая будет участвовать в Параде Победы на Красной площади.

"Вечером [в пятницу] механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передисдокации в г. Москву", -сообщает департамент информации министерства обороны России.

Отмечается, что в Москву направляется больше 100 единиц колесной боевой техники, которой предстоит преодолеть более 60 км.

По данным военного ведомства, техника будет передислоцирована с парадной площадки в Алабино в Подмосковье на временную площадку в Нижних Мневниках в Северо-Западном округе столицы.

По железной дороге на станцию Пресня доставят больше 70 единиц гусеничной техники. Оттуда техника своим ходом отправится на спецплощадку в Нижних Мневниках.

В состав механизированной колонны входят ракетные комплексы "Ярс", "С-400", "Искандер-М", бронетранспортеры "Бумеранг" и другая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU