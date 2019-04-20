В ЦОДД рассказали, водители каких автомобилей чаще других нарушают правила
В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, водители автомобилей каких марок чаще всего нарушают правила дорожного движения.
По данным ЦОДД, нарушителями обычно становятся те, кто сидят за рулем машин Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ.
"Какие машины в Москве чаще других нарушают ПДД? По статистике за полгода - черные, желтые и синие Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ", - сообщил ЦОДД в своем микроблоге в Twitter.
Реже всего нарушают правила дорожного движения и, как следствие, получают штрафы, владельцы черных и серых автомобилей марок Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Напомним, ранее Москва заняла первое место в рейтинге из 220 городов с самыми большим пробками международной компании INRIX. В ЦОДД заявили, что представленные данные вызывают вопросы, так как исследователи не обращались за информацией в столичное правительство Москвы, и какие у них источники — неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU