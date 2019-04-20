Трамп заявил, что демократы сфабриковали доклад спецпрокурора Мюллера

СЕГОДНЯ 03:44 2019-04-20T03:49:14+03:00

Президент США призвал привлечь к правосудию тех, кто совершил "серьезные преступления"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии США сфабриковали текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года.

"[Доклад] сам по себе был написан 18 разгневанными демократами-трампоненавистниками, высказывания сфабрикованы, а некоторые из них - полный бред", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Он также призвал привлечь к ответственности тех, кто совершил "серьезные преступления".

"Это (расследование Мюллера) была незаконно начатая фальшивка, которая никогда не должна была произойти, большая трата времени, энергии и и денег - 30 миллионов долларов, если быть точным", - отметил Трамп.

Напомним, 18 апреля, Минюст США обнародовал доклад Мюллера по так называемому "российскому делу". Ожидалось, что будет опубликована полная версия доклада, однако позже стало известно, что из документа были удалены конфиденциальные сведения и в целом текст был сокращен.

ИСТОЧНИК KP.RU