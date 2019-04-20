2019-04-20T05:40:39+03:00
В мире

Прокуратура США рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Гражданка РФ находится в заключении в США уже девять месяцев
Екатерина БОЛГОВА
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Мария БутинаМария БутинаФото: СОЦСЕТИ
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Американская прокуратура рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить гражданку России Марию Бутину, обвиняемую в шпионаже, к 18 месяцам тюрьмы.

"Рекомендуем приговорить Бутину к 18 месяцам заключения", - говорится в документах, направленных 19 апреля прокуратурой. В процессе по делу Бутиной председательствует судья Таня Чаткэн.

Напомним, Бутину задержали в США в июле прошлого года. Ее обвиняют в незарегистрированной деятельности в качестве агента и шпионаже. В декабре 2018 года стало известно, что россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от проведения судебного процесса, чтобы избежать длительного тюремного заключения.

Адвокат Бутиной ранее заявил, что защита настаивает на сроке заключения не больше уже отбытого ею срока в девять месяцев. 26 апреля ожидается вынесение судом Вашингтона приговора Бутиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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