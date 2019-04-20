Больше 30 тысяч украинцев посетили дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве посетили 32 тысячи человек.
Как передает агенство УНИАН, из 32 тысяч собравшихся на стадионе около 10 тысяч были сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, в пятницу, 19 апреля, состоялись дебаты Порошенко и Зеленского, в ходе которых кандидат от партии "Слуга народа" призвал действующего главу государства опуститься на колени, чтобы попросить прощения у тех, кто потерял близких во время военной операции в Донбассе. Зеленский и сам встал на колени, а Порошенко опустился на одно колено перед флагом Украины.
21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента, в котором примут участие Зеленский с 30,24% голосов по итогам первого тура и Порошенко, набравший 15,95% голосов.
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ИСТОЧНИК KP.RU