2019-04-20T06:41:06+03:00
Выборы президента Украины 2019

Больше 30 тысяч украинцев посетили дебаты Порошенко и Зеленского

Из них около 10 тысяч были представителями правоохранительных органов
Екатерина БОЛГОВА
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Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатахКандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве посетили 32 тысячи человек.

Как передает агенство УНИАН, из 32 тысяч собравшихся на стадионе около 10 тысяч были сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, состоялись дебаты Порошенко и Зеленского, в ходе которых кандидат от партии "Слуга народа" призвал действующего главу государства опуститься на колени, чтобы попросить прощения у тех, кто потерял близких во время военной операции в Донбассе. Зеленский и сам встал на колени, а Порошенко опустился на одно колено перед флагом Украины.

21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента, в котором примут участие Зеленский с 30,24% голосов по итогам первого тура и Порошенко, набравший 15,95% голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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