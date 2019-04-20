2019-04-20T07:28:03+03:00
Происшествия

В Индии в результате схода поезда с рельсов погибли не менее 13 человек

В настоящий момент на месте катастрофы ведутся спасательные работы
Александр ДЖУМАЕВ
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В Индии не менее 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов пассажирского поездаВ Индии не менее 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов пассажирского поездаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Индии не менее 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов пассажирского поезда. По данным телеканала NDTV, крушение поезда "Хаора - Нью-Дели" произошло неподалеку от города Канпура.

Причины случившегося пока не сообщаются. В настоящий момент на месте крушения ведутся спасательные работы. Все поезда, следующие из восточной части страны в Нью-Дели и в обратном направлении, задержаны.

Это уже не первое подобное ЧП в Индии. Сайт kp.ru ранее сообщал о поезде, врезавшемся в толпу зрителей на религиозном празднике в городе Амритсар (штат Пенджаб). Тогда в результате ЧП погибли не менее 50 человек; несколько десятков зрителей получили травмы различной степени тяжести. За несколько дней до этого в штате Уттар-Прадеш с рельсов сошел пассажирский поезд, в результате чего погибли семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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