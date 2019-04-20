2019-04-20T07:59:39+03:00
Общество

Ученые заявили, что в мире не хватает 23 млн женщин

По данным исследования, это явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае
Александр ДЖУМАЕВ
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По данным исследователей, эталонное соотношение между мужчинами и женщинами нарушено в 12 странах мира, где девочки рождаются режеПо данным исследователей, эталонное соотношение между мужчинами и женщинами нарушено в 12 странах мира, где девочки рождаются режеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В мире не хватает 23 млн женщин. К такому выводу пришли ученые из США в одном из своих исследований, о результатах которого сообщает издание Le Figaro.

По данным исследователей, эталонное соотношение между мужчинами и женщинами нарушено в 12 странах мира, где девочки рождаются реже. Наиболее ярко это явление выражено в Индии и Китае: с 1970 по 2017 год в этих государствах родилось на 11 и 10 млн девочек меньше, чем мальчиков.

Ученые отмечают, что причиной такой ситуации стала политика "Одна семья - один ребенок" в Китае, а также селективные аборты в странах Азии. В последнем случае речь идет о решении родителей идти на аборт после того, как станет ясно, что родится девочка.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ученые выяснили, по какому принципу родители выбирают любимчиков среди своих детей. По данным исследователей, мамы неосознанно предпочитают девочек, а папы - мальчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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