В Забайкалье в результате пожаров пострадали 23 человека

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-20T08:08:41+03:00

Семь человек были госпитализированы, а еще 13 оказали помощь амбулаторно

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Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье возросло до 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения края.

Сообщается, что семерым пострадавшим потребовалась госпитализация, тогда как еще 13 помощь была оказана амбулаторно. По имеющимся данным, в результате пожаров никто не погиб; также известно, что детей среди пострадавших нет.

Природные пожары в Забайкальском крае затронули по меньшей мере 14 населенных пунктов. В результате разгула стихии были уничтожены 87 жилых домов. В тушении пожаров принимают участие более 400 пожарных и добровольцев; задействовано 58 единиц техники.

В связи со сложившейся ситуацией власти Забайкальского края ввели в регионе чрезвычайное положение. По данным пресс-службы МЧС России, различные повреждения получили более 150 зданий, из них 98 жилых.

ИСТОЧНИК KP.RU