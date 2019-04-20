2019-04-20T08:26:35+03:00
Экономика

В Tesla заявили о планах по сокращению состава совета директоров

Сообщается, что в течение двух лет его покинут четыре человека
Александр ДЖУМАЕВ
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Компания Tesla планирует в течение двух лет сократить состав совета директоров с 11 человек до семиКомпания Tesla планирует в течение двух лет сократить состав совета директоров с 11 человек до семиФото: REUTERS
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Компания Tesla планирует в течение двух лет сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Сокращение будет проведено в рамках "поэтапной рационализации состава совета, чтобы позволить ему взаимодействовать более эффективно, сохраняя при этом новые идеи, опыт и знания".

В сообщении, опубликованном на сайте компании, отмечается, что перед принятием этого решения разногласий с членами совета директоров не было. Таким образом, в течение двух лет Брэд Бюсс, Антонио Грасиас, Стивен Джурветсон и Линда Джонсон Райс покинут совет, причем Бюсс и Райс не будут выдвигать свои кандидатуры для переизбрания в руководящий совет в 2019 и 2020 годах.

К марту 2019 года акции Tesla упали в цене на 8% после сведений о закрытии большей части магазинов компании. В начале апреля стоимость ценных бумаг компаний вновь понизилась в связи с проведением суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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