2019-04-20T08:48:46+03:00
Происшествия

В МЧС сообщили о ликвидации всех пожаров в Забайкальском крае

От огня пострадали 14 населенных пунктов края
Александр ДЖУМАЕВ
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Все пожары на территории Забайкальского края были ликвидированыВсе пожары на территории Забайкальского края были ликвидированыФото: REUTERS
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Все пожары на территории Забайкальского края были ликвидированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Все пожары в 14 населенных пунктах ликвидированы", - отметили в ведомстве. По словам представителей МЧС, в Читу прибыли два самолета Бе-200 и один вертолет Ми-8; еще два аналогичных вертолета в настоящий момент находятся в пути.

В главном управлении МЧС по Забайкальскому краю, в свою очередь, заявил, что в населенных пунктах сейчас дежурят пожарные расчеты.

"Сейчас обстановка нормализована", - отметили в ведомстве.

В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали 14 населенных пунктов. Как ранее сообщал сайт kp.ru, различные повреждения получили более 150 зданий, из них 98 жилых. В результате пожаров пострадали по меньшей мере 23 человека, сведений о погибших в результате разгула стихии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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