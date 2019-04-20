В МЧС сообщили о ликвидации всех пожаров в Забайкальском крае
Все пожары на территории Забайкальского края были ликвидированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"Все пожары в 14 населенных пунктах ликвидированы", - отметили в ведомстве. По словам представителей МЧС, в Читу прибыли два самолета Бе-200 и один вертолет Ми-8; еще два аналогичных вертолета в настоящий момент находятся в пути.
В главном управлении МЧС по Забайкальскому краю, в свою очередь, заявил, что в населенных пунктах сейчас дежурят пожарные расчеты.
"Сейчас обстановка нормализована", - отметили в ведомстве.
В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали 14 населенных пунктов. Как ранее сообщал сайт kp.ru, различные повреждения получили более 150 зданий, из них 98 жилых. В результате пожаров пострадали по меньшей мере 23 человека, сведений о погибших в результате разгула стихии нет.
ИСТОЧНИК KP.RU