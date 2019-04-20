В полиции Киева опровергли получение сообщения о возможном теракте на дебатах
В полиции Киева опровергли получение сообщения о возможном теракте в студии "Общественного ТВ" в момент нахождения там действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Мы позвонили начальнику главного управления Нацполиции города Киева Андрея Крищенко, и он возразил, сказал, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении телеканала".
Ранее в начале теледебатов между Петром Порошенко и его оппонентом Владимиром Зеленским модератор Мирослава Барчук сообщила, что в правоохранительные органы поступило сообщение о возможном теракте. Действующий глава государства, тем не менее, принял решение остаться в студии.
Отмечается, что Зеленский не пришел на мероприятие, поскольку ранее кандидаты в президенты Украины уже провели дебаты на стадионе "Олимпийский" в присутствии 22 тысяч зрителей.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддержали почти 16% избирателей, и шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% граждан страны.
ИСТОЧНИК KP.RU