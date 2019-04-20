Букмекеры рассказали о шансах Зеленского и Порошенко на победу во втором туре

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-20T09:56:02+03:00

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Букмекеры полагают, что Владимир Зеленский имеет гораздо больше шансов на победу во втором туре выборов президента Украины, чем действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя компании Rambler&Co по продуктам категории "Ставки" Алексея Ткачука.

По словам Ткачука, наиболее объективные оценки в настоящий момент дают украинские букмекеры. По их оценкам, вероятность победы Зеленского составляет 80%, тогда как оставшиеся 20% букмекеры отдают действующего главе государства. Отмечается, что коэффициент на победу Зеленского составляет 1,17: при ставке в тысячу рублей выплата составит 1170 рублей.

Говоря о количестве голосов, букмекеры отмечают, что Порошенко с вероятностью 50% наберет более 35% голосов. Сообщается, что действующий президент может победить в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Винницкой, при этом остальные регионы скорее всего останутся за Зеленским.

Что касается явки избирателей, то специалисты ожидают, что на участки придут немногим более 63% избирателей. Также сообщается, что вчера украинские букмекерские конторы принимали ставки на ход вчерашних дебатов: так, вероятность того, что один из кандидатов выльет воду в лицо оппоненту, составила менее 5%, а возможность того, что Порошенко покинет эфир до окончания дебатов, составила примерно 10%.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддержали почти 16% избирателей, и шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU