Юрген Клопп: «Ливерпуль не ощущает давления в борьбе за чемпионство АПЛ»

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-20T11:14:22+03:00

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После 34-х туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ и имеет 85 очков в активе, что на два очка больше, чем у «Манчестер Сити», однако у «горожан» при этом есть игра в запасе – с «Тоттенхэмом»; повторение матчей четвертьфинала Лиги Чемпионов, разве что без «выездного гола».

«Это было просто невероятно. Я правда сочувствовал «Сити»», - приводит слова Клоуппа The Daily Mail. – «Большие комплименты «Тоттенхэму». Забить три гола «Сити» в гостях – конечно, они заслужили выхода в полуфинал».

По поводу продолжающейся борьбы за титул чемпиона АПЛ и обещающего быть непростым полуфинального матча с «Барселоной», Клопп остается более чем оптимистичен:

«Мы не устали, потому что привыкли к подобному вызову, прежде всё было довольно позитивно. Это большие игры, очень интересный период, действительно наслаждаемся им. Хорошо, что участвуем в двух соревнованиях, это признак успеха».

У Клоппа с «Ливерпулем» трехлетний контракт, по которому он должен взять с клубом какой-либо трофей. Сейчас он как никогда близок к этому, но не позволяет расслабляться ни себе, ни игрокам, так как этого еще не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU