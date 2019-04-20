Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-20T11:21:16+03:00

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Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.

По словам миллиардера, речь идет о "первом в мире частном ледоколе". Тиньков также рассказал, что планирует проводить на корабле около 20 недель в году, а все остальное время сдавать ее.

"В сентябре 2020 года Тиньков планирует показать SeaExplorer на шоу в Монако — главных смотринах мирового яхтенного рынка. После чего лодка отправится в плавание — тур, к которому могут присоединиться все желающие арендовать яхту", - отмечает Forbes.

Цену необычного корабля Тиньков раскрывать не стал, сообщив, что его стоимость превысила 100 миллионов евро.

Сообщается, что яхта может плавать автономно до 40 дней. Благодаря укрепленному корпусу она способна ломать лед толщиной до 30-40 сантиметров. На борту судна есть батискаф, четыре водных мотоцикла, два снегохода и два вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU