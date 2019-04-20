В Кабуле у здания одного из министерств прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-20T13:15:34+03:00

Данных о погибших и пострадавших пока нет

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В субботу, 20 апреля, в центре столицы Афганистана произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию Кабула.

Сообщается, что взрыв произошел около 11:30 по местному времени (10:00 мск) неподалеку от здания министерства коммуникаций и информационных технологий. По данным телеканала 1TV, после взрыва в районе ЧП были слышны звуки выстрелов.

Сведений о погибших и пострадавших пока нет. Ни одна из экстремистских группировок не взяла ответственность за случившееся.

Это уже не первый теракт в Кабуле в этом году. Сайт kp.ru сообщал о серии взрывов, прогремевших в столице Афганистана в день праздника Навруз. Жертвами терактов тогда стали шесть человек, еще 23 получили ранения. Также сообщалось, что полиции удалось найти и разминировать еще одну бомбу.

ИСТОЧНИК KP.RU