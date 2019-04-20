В Кабуле у здания одного из министерств прогремел взрыв
В субботу, 20 апреля, в центре столицы Афганистана произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию Кабула.
Сообщается, что взрыв произошел около 11:30 по местному времени (10:00 мск) неподалеку от здания министерства коммуникаций и информационных технологий. По данным телеканала 1TV, после взрыва в районе ЧП были слышны звуки выстрелов.
Сведений о погибших и пострадавших пока нет. Ни одна из экстремистских группировок не взяла ответственность за случившееся.
Это уже не первый теракт в Кабуле в этом году. Сайт kp.ru сообщал о серии взрывов, прогремевших в столице Афганистана в день праздника Навруз. Жертвами терактов тогда стали шесть человек, еще 23 получили ранения. Также сообщалось, что полиции удалось найти и разминировать еще одну бомбу.
ИСТОЧНИК KP.RU