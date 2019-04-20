2019-04-20T11:52:25+03:00
В мире

В бундесвере заявили о необходимости выработки нового соглашения на смену ДРСМД

По словам генерального инспектора вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна, в новом соглашении должно участвовать большее число стран
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам генерального инспектора вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна, в новом соглашении должно участвовать большее число странПо словам генерального инспектора вооруженных сил Германии Эберхарда Цорна, в новом соглашении должно участвовать большее число странФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн заявил о необходимости принятия нового соглашения с большим числом участников на смену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я обеспокоен тем, что будет с ракетами средней дальности, если этот договор будет утрачен полностью. Я полагаю, что нужно установить новый режим контроля над вооружениями. И здесь нужно привлекать всех: Россию, США, Китай. Для меня это будет мерой всех вещей с учетом нашей безопасности в Германии", - сказал генерал в интервью агентству RND.

Отвечая на вопрос, кто несет ответственность за эскалацию напряженности, Цорн выразил мнение, что "в том, что касается Европы, факты говорят сами за себя". В этом контексте он упомянул конфликт на востоке Украины, присоединение Крыма к России, а также отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В феврале этого года президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении участия Вашингтона в ДРСМД; причиной этому, по его словам, стали действия России. В ответ на это Москва также приостановила свое участие в этом договоре

ИСТОЧНИК KP.RU

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