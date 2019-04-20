2019-04-20T12:23:58+03:00
Политика

Корабли ВМФ России примут участие в военно-морском параде в Циндао

В китайском порту 23 апреля пройдут торжественные мероприятия по случаю 70-летия образования ВМС страны
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Фрегат "Адмирал Горшков", возглавляющий группу кораблей флота, примет участие в торжественных мероприятиях в ЦиндаоФрегат "Адмирал Горшков", возглавляющий группу кораблей флота, примет участие в торжественных мероприятиях в ЦиндаоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, примут участие в военно-морском параде, который пройдет в китайском порту Циндао по случаю 70-летия ВМС Китая. Об этом заявил заместитель командующего китайскими военно-морскими силами Цю Яньпэн.

"Двадцать третьего апреля в воздушном пространстве и морской акватории Циндао пройдет военно-морской парад. Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии", - приводит агентство РИА Новости слова адмирала.

Ранее руководитель пресс-службы Северного флота ВМФ России Вадим Серга заявил, что фрегат "Адмирал Горшков", возглавляющий группу кораблей флота, примет участие в торжественных мероприятиях в Циндао. По его словам, в этот день фрегат будет открыт для посещения гостями праздника.

Отмечается, что торжественные мероприятия будут проходить в Циндао с 22 по 25 апреля. Более 60 стран направили свои делегации для участия в торжествах. В параде, который пройдет 23 апреля, примут участие самолеты и военные корабли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На следующей неделе в Москве ожидается до 25 градусов тепла
В бундесвере заявили о необходимости выработки нового соглашения на смену ДРСМД
Глава МИД Литвы раскритиковал Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
Юрген Клопп: «Ливерпуль не ощущает давления в борьбе за чемпионство АПЛ»
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года после публиканции доклада Мюллера
В Египте стартовал референдум о поправках в конституцию
В Мексике в результате стрельбы на семейном торжестве погибли 13 человек
Букмекеры рассказали о шансах Зеленского и Порошенко на победу во втором туре
В полиции Киева опровергли получение сообщения о возможном теракте на дебатах
В Казахстане в результате ДТП с участием автобуса погибли 11 человек
В МЧС сообщили о ликвидации всех пожаров в Забайкальском крае
Россия может построить две модернизированные атомные подводные лодки "Борей-К"
В Tesla заявили о планах по сокращению состава совета директоров
В Забайкалье в результате пожаров пострадали 23 человека
Ученые заявили, что в мире не хватает 23 млн женщин
В Москву прибыла колонна военной техники для участия в Параде Победы
Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов в Киеве
В Индии в результате схода поезда с рельсов погибли не менее 13 человек