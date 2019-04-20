Корабли ВМФ России примут участие в военно-морском параде в Циндао

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-20T12:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, примут участие в военно-морском параде, который пройдет в китайском порту Циндао по случаю 70-летия ВМС Китая. Об этом заявил заместитель командующего китайскими военно-морскими силами Цю Яньпэн.

"Двадцать третьего апреля в воздушном пространстве и морской акватории Циндао пройдет военно-морской парад. Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии", - приводит агентство РИА Новости слова адмирала.

Ранее руководитель пресс-службы Северного флота ВМФ России Вадим Серга заявил, что фрегат "Адмирал Горшков", возглавляющий группу кораблей флота, примет участие в торжественных мероприятиях в Циндао. По его словам, в этот день фрегат будет открыт для посещения гостями праздника.

Отмечается, что торжественные мероприятия будут проходить в Циндао с 22 по 25 апреля. Более 60 стран направили свои делегации для участия в торжествах. В параде, который пройдет 23 апреля, примут участие самолеты и военные корабли.

ИСТОЧНИК KP.RU