В штабе Зеленского прокомментировали слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-20T13:03:06+03:00

По словам представителя Зеленского Дмитрия Разумкова, его штаб не цензурировал вопросы, поступавшие от граждан Украины в ходе дебатов

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Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов бойцы сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) были названы повстанцами.

Вопрос, заданный в ходе дебатов между Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко, звучал так: "Правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР?". Слово "повстанцы" вызвало возмущение у Порошенко, поскольку действующие власти Украины считают бойцов сил ДНР и ЛНР террористами.

По словам Разумкова, Зеленский зачитывал вопросы, поступившие от жителей Украины, при этом его штаб не занимался цензурой. "Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили", - написал Разумков в своем Facebook.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. На этой неделе в регионе должно было вступить в силу перемирие, однако контактной группе в Минске не удалось согласовать его условия.

Второй тур выборов президента Украины пройдет в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддержали почти 16% избирателей, и шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% граждан страны

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704280" frameborder="0"></iframe> Выступление Зеленского на дебатах 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU