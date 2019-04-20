Аваков сравнил ситуацию на Украине в преддверии выборов с "Игрой престолов"

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-20T13:15:02+03:00

По словам главы МВД страны, "украинская реальность круче", чем последний сезон популярного телесериала

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил ситуацию в стране перед президентскими выборами с сериалом "Игра престолов".

"Реально -третью ночь не могу смотреть новый сезон фантастической "Игры престолов". Не цепляет - Украинская реальность круче!", - написал он в своем Twitter (орфография и пунктуация сохранены).

Во втором туре выборов президента Украины примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, представляющий партию "Слуга народа". Накануне в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами.

Последний сезон телесериала "Игра престолов", снятого по книгам Джорджа Мартина, вышел на экраны в апреле 2019 года. Действие сериала и романов происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса.

Сериал обрел популярность благодаря детальной разработке и неожиданным сюжетным поворотам, зачастую включающим в себя жестокую смерть главных героев.

ИСТОЧНИК KP.RU