В Сети появилось видео раздачи денег сторонникам Порошенко у "Олимпийского"

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-20T13:17:59+03:00

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На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором запечатлена раздача денег сторонникам действующего президента Украины Петра Порошенко рядом со стадионом "Олимпийский", где вчера прошли его дебаты с кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским.

Ролик был опубликован на канале партии "Национальный корпус". "Порошенковские "активисты" раздают деньги прямо перед дебатами около стадиона", - говорится в подписи, сопровождающей ролик. На кадрах видно, как женщина сверяет людей со списком и отдает им деньги.

В Сети появилось видео раздачи денег сторонникам Петра Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддержали почти 16% избирателей, и шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% граждан страны. Накануне между Порошенко и Зеленским состоялись дебаты.

ИСТОЧНИК KP.RU