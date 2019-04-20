Стало известно об израильской ракете, "перехитрившей" С-300

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-20T13:38:26+03:00

Новая израильская ракета Rampage была использована при авиаударе по складу с боеприпасами в районе города Масьяф Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам журналиста Флориана Ретцера, российская сторона пока уклоняется от использования в реальных боевых условиях систем С-400

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Новейшая израильская сверхзвуковая ракета, вероятно, "перехитрила" систему противовоздушной обороны Сирии: в том числе зенитно-ракетные системы С-300 российского производства. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте немецкого издания Telepolis.

По словам автора статьи Флориана Ретцера, в том случае, если эти сведения верны, Израилю действительно удалось обойти все элементы сирийской ПВО. "По логике гонки вооружений, теперь России придется задействовать С-400", - отметил журналист.

Вместе с тем Ретцер подчеркнул, что российская сторона пока не тестирует системы С-400 в реальных боевых условиях. По его словам, возможная неудача при боевом применении этой системы может помешать ее продажам.

Израильская ракета "воздух-земля" Rampage.

Ракета "воздух-земля" Rampage была впервые представлена в июне прошлого года. Ее основной задачей является поражение систем ПВО противника и уничтожения объектов инфраструктуры. О применении этой ракеты в своем Twitter ранее сообщил военный аналитик Бабак Тагвей; по его словам, Rampage была использована при авиаударе по складу с боеприпасами в районе города Масьяф

ИСТОЧНИК KP.RU