Стало известно об израильской ракете, "перехитрившей" С-300
Новейшая израильская сверхзвуковая ракета, вероятно, "перехитрила" систему противовоздушной обороны Сирии: в том числе зенитно-ракетные системы С-300 российского производства. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте немецкого издания Telepolis.
По словам автора статьи Флориана Ретцера, в том случае, если эти сведения верны, Израилю действительно удалось обойти все элементы сирийской ПВО. "По логике гонки вооружений, теперь России придется задействовать С-400", - отметил журналист.
Вместе с тем Ретцер подчеркнул, что российская сторона пока не тестирует системы С-400 в реальных боевых условиях. По его словам, возможная неудача при боевом применении этой системы может помешать ее продажам.
Израильская ракета "воздух-земля" Rampage.
Ракета "воздух-земля" Rampage была впервые представлена в июне прошлого года. Ее основной задачей является поражение систем ПВО противника и уничтожения объектов инфраструктуры. О применении этой ракеты в своем Twitter ранее сообщил военный аналитик Бабак Тагвей; по его словам, Rampage была использована при авиаударе по складу с боеприпасами в районе города Масьяф
ИСТОЧНИК KP.RU