2019-04-20T13:50:01+03:00
В мире

Лукашенко: Россия - оплот суверенитета Белоруссии

Белорусский президент заявил, что те, кто посмеют посягнуть на независимость страны, получат мощный отпор
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных российских политиков не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны. Он также отметил роль России в сохранении независимости его страны.

"Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: "Ах, это против России". Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия - это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета", - приводит агентство БелТА слова президента.

В своем выступлении Лукашенко также отметил, что Минск и Москва "будут в окопах вместе" в случае возможного конфликта. Президент также отметил, что те, кто посмеют посягнуть на независимость страны, получат мощный отпор.

Президент Белоруссии также пояснил, что подобные заявления касаются как внутреннего, так и внешнего факторов. По его словам, первый из эти аспектов связан с заявлениями "о том, что якобы Лукашенко или еще кто-то хотят Белоруссию включить в состав другого государства". В этой связи Лукашенко заявил, что если он сделает это, то "будет проклят народом".

"Что касается внешней [стороны вопроса], то история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то посмеет - получит отпор", - заключил белорусский лидер

ИСТОЧНИК KP.RU

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