Роман Зобнин считает себя подходящим для АПЛ и Бундеслиги

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-20T14:48:34+03:00

Полузащитник московского «Спартака» рассказал, как оценивает собственную игру и в каких клубах мог бы заиграть Фото: Иван МАКЕЕВ

Полузащитник московского «Спартака» рассказал, как оценивает собственную игру и в каких клубах мог бы заиграть

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Перед игрой с «Енисеем» Роман Зобнин дал небольшое интервью на клубном канале, которое вскоре было опубликовано на официальном сайте «Спартака», в котором рассказал, по каким критериям оценивает собственную игру и игру команды, как реагирует на критику со стороны и в каких клубах в дальнейшем себя видит.

«Командная статистика важнее, я слежу за ней. Хотя могу поинтересоваться своими показателями после тренировки, ведь у нас существует специальная турнирная таблица», - приводит его слова официальный сайт «Спартака», - Взаимосвязь между удовлетворённостью собой и результатом команды определённо есть. Если команда проигрывает, значит, что-то пошло не так. Раз уступили все, то и я уступил, проиграл. В случае с победами так же. Критические оценки со стороны пропускаю мимо ушей».

Зобнин отметил влияние внешних футбольных факторов на общее выступление команды: настрой болельщиков, их настроение, заполненность трибун, прогнозы букмекеров:

«Нефутбольные факторы» прилично отвлекают. Чтобы добиваться результата, мы все должны быть объединены — руководство, команда, болельщики. Необходимо, чтобы все «дышали одним воздухом» и стремились добиться поставленных целей».

Зобнин привел в пример Криштиану Роналду, просившего фанатов «Ювентуса» «завестись» в ответном матче 1/8 Лиги Чемпионов против «Атлетико» и ¼ против «Аякса».

Коснувшись темы иностранного футбола, российский полузащитник так же не поскупился на прогноз для самого себя по поводу европейских клубов, в которые мог бы вписаться манерой и рисунком игры.

«Думаю, я был бы интересен клубам из Англии или Германии. В АПЛ и Бундеслиге футбол более силовой», — приводит его слова официальный сайт «Спартака».

Сейчас «Спартак» готовится к матчу с «Енисеем», который по словам того же Зобнина, «не будет простым». «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, на 4 очка отставая от «ЦСКА» и на 12 от лидирующего «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU