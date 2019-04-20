200-килограммовый авиапассажир, ругавший стюардесс, умер от неизвестной болезни

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-20T14:48:06+03:00

200-килограммовый авиапассажир из США, заставивший стюардесс раздевать его в туалете самолета, скончался во время отдыха на таиландском острове Самуи Фото: СОЦСЕТИ

Американец, требовавший посадить себя на три сиденья, скончался еще в марте, однако об этом стало известно только сейчас

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200-килограммовый авиапассажир из США, заставивший стюардесс раздевать его в туалете самолета, скончался во время отдыха на таиландском острове Самуи. Об этом сообщает портал AsiaOne.

Как заявил адвокат мужчины, он скончался еще в марте от неизвестной болезни, однако об этом стало известно только сейчас. Отмечается, что тайваньская авиакомпания EVA Air, на борту самолета которой произошел инцидент, неоднократно пыталась оповестить его о том, что он находится в черном списке и не сможет воспользоваться услугами авиакомпании.

Скандальный инцидент произошел в январе этого года на борту самолета авиакомпании EVA Air, следовавшего из Лос-Анджелеса в Таоюань. 200-килограммовый мужчина поднялся на борт самолета на коляске и потребовал посадить его на три сиденья. В полете он заставил стюардесс авиакомпании помочь ему сходить в туалет, раздевать его там и убирать за ним. Свои требования он сопровождал руганью и оскорбительным высказываниями в адрес стюардесс

ИСТОЧНИК KP.RU