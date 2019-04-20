Депутат Госдумы назвал версию попадания 9,5 тонн кокаина на сухогруз с россиянами

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-20T15:26:15+03:00

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Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер, который ранее посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго, рассказала, что груз с 9,5 тоннами кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа.

«Как нам рассказал защитник, груз, который оказался кокаином, был перегружен [на судно c российскими моряками] в водах Карибского бассейна, - приводит его слова РБК. - По заявлению капитана, это происходило под угрозой. Была принудительная команда взять груз на борт».

Веллер рассказал, что к сухогрузу подошли три лодки, в одной из которых были вооруженные люди. Команда, по версии капитана, оказалась в безвыходном положении.Парламентарий отметил, что все моряки не признают себя виновными и надеются на оправдательный приговор.

Напомним, 31 января у берегов островного государства Кабо-Верде, как ранее писал сайт kp.ru, морская полиция задержала грузовое судно ESER с российской командой борту - капитаном и 11 моряками. В ходе осмотра на борту была обнаружена рекордная партия кокаина в 9,5 тонны. Россияне были в связи с этим помещены в тюрьму города Прая (столица Кабо-Верде).

ИСТОЧНИК KP.RU