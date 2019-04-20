Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-20T17:12:06+03:00

В Казахстане в результате ДТП с участием автобуса погибли 11 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана появилось в сети. Оно было снято на камеру одним из очевидцев аварии.

Напомни, утром 20 апреля на 181 км автодороги Алматы-Ташкент в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошло столкновение машины марки "Тойота камри" с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем. Пассажирский автобус, который также следовал по трассе, пытаясь избежать столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами не справился с управлением и перевернулся.

Автобус авария. ДТП.

В результате ДТП 11 человек погибли, 29 пострадали. Изначально в больницы было доставлено 32 человека. Однако трое из них скончались от полученных травм.

Сайт kp.ru ранее писал о столкновении двух автобусов в столице Казахстана Нур-Султане. Тогда жертвами ДТП стали два человека, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU