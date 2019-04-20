На северо-западе Москвы мужчина ранил двух подростков
ЧП произошло в одном из дворов на улице Расплетина днём 20 апреля.
Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проучить шумную детвору. И открыл по ней стрельбу из окна своей квартиры из пневматического оружия.
- Двое несовершеннолетних получили ранения, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного главка МВД. - О задержании самого стрелка нам информации не поступало.
По некоторым данным, у одного подростка задело ногу, у второго - голову.
Школьники живут неподалёку и просто гуляли. Скорую и полицию вызвала местная жительница, ставшая свидетелем этой картины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU