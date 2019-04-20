2019-04-20T17:36:40+03:00
Происшествия

На северо-западе Москвы мужчина ранил двух подростков

Ему не понравилось, что дети шумели
Игорь ПАВЛОВ
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Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проучить шумную детворуМужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проучить шумную детворуФото: Иван ВИСЛОВ
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ЧП произошло в одном из дворов на улице Расплетина днём 20 апреля.

Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проучить шумную детвору. И открыл по ней стрельбу из окна своей квартиры из пневматического оружия.

- Двое несовершеннолетних получили ранения, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного главка МВД. - О задержании самого стрелка нам информации не поступало.

По некоторым данным, у одного подростка задело ногу, у второго - голову.

Школьники живут неподалёку и просто гуляли. Скорую и полицию вызвала местная жительница, ставшая свидетелем этой картины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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