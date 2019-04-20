2019-04-20T17:55:57+03:00
Выборы президента Украины 2019

С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса

Текст отредактировали после дебатов кандидатов в президенты - действующего главы государства и Владимира Зеленского
Марина ВЕНЦОВА
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С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев ДонбассаС сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев ДонбассаФото: REUTERS
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На сайте президента Украины Петра Порошенко отредактировали текст его выступления четырехлетней давности, где действующий глава государства использовал слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса. В настоящее время оно заменено словом «боевики».

"Подписав минские договоренности, я объявил о прекращении огня и начал реализовывать все пункты без исключения, подписанные представителями Украины, России и повстанцами, - цитирует РИА Новости текст выступления Порошенко в Цюрихском университете 20 января 2015 года. - Несмотря на перемирие, повстанцы, которых тренирует и обеспечивает всем необходимым Россия, продолжают вести войну против украинских Вооруженных сил».

В настоящий момент в данном фрагменте выступления используется слово «боевики». С оригиналом выступления можно ознакомиться в кеше Google.

Текст выступления действующего президента был отредактирован после дебатов Порошенко с кандидатом в президенты от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, которые прошли 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что заданный в ходе прений вопрос Зеленского о том, "правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР?", вызвал возмущение у Порошенко, который считают бойцов сил провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик террористами. В ответ на критику "гаранта" Незалежной, лидер партии "Слуга народа" ответил, что сам слышал употребление данного слова в отношении ополчения Донбасса со стороны Порошенко.

Дебаты Зеленского и Порошенко: батл штампов и стояние на коленях

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ИСТОЧНИК KP.RU

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