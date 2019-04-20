2019-04-20T18:16:45+03:00
В мире

Хранившаяся в соборе Парижской Богоматери русская икона не пострадала во время пожара

Владимирская икона была подарена парижскому собору в 2007 году патриархом Алексием II
Марина ВЕНЦОВА
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Хранившаяся в соборе Парижской Богоматери русская икона не пострадала во время пожараХранившаяся в соборе Парижской Богоматери русская икона не пострадала во время пожараФото: REUTERS
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Хранившаяся в Нотр-Даме Владимирская икона не пострадала в ходе пожара. Об этом рассказал представитель Русской православной церкви при Совете Европе, настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых).

"На следующий день после пожара я связался с настоятелем Нотр-Дама монсеньором Патриком Шове, чтобы узнать о судьбе иконы, - приводит его слова РИА Новости. - Сегодня утром я получил от него совсем краткое сообщение: "Икона – без повреждений"".

Как рассказал игумен Филипп, патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 2007 году во время своего визита во Францию подарил икону собору Парижской богоматери «для молитвы и поклонения».

Напомним, вечером в понедельник, 15 апреля, произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Очаг возгорания находился на верхних этажах здания, где были расположены строительные леса. Одной из возможных причин считается короткое замыкание. Было выдвинуто также предположение, что возгорание произошло из-за компьютерного сбоя.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет.

Собор Парижской Богоматери в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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