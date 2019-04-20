Хранившаяся в соборе Парижской Богоматери русская икона не пострадала во время пожара
Хранившаяся в Нотр-Даме Владимирская икона не пострадала в ходе пожара. Об этом рассказал представитель Русской православной церкви при Совете Европе, настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых).
"На следующий день после пожара я связался с настоятелем Нотр-Дама монсеньором Патриком Шове, чтобы узнать о судьбе иконы, - приводит его слова РИА Новости. - Сегодня утром я получил от него совсем краткое сообщение: "Икона – без повреждений"".
Как рассказал игумен Филипп, патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 2007 году во время своего визита во Францию подарил икону собору Парижской богоматери «для молитвы и поклонения».
Напомним, вечером в понедельник, 15 апреля, произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Очаг возгорания находился на верхних этажах здания, где были расположены строительные леса. Одной из возможных причин считается короткое замыкание. Было выдвинуто также предположение, что возгорание произошло из-за компьютерного сбоя.
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет.
Собор Парижской Богоматери в огне.
ИСТОЧНИК KP.RU