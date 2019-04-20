2019-04-20T18:39:49+03:00
Политика

В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в Европарламенте

Зампредседателя партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что санкции против России неправильны с моральной точки зрения
Марина ВЕНЦОВА
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В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕвропарламентеВ Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕвропарламентеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель председателя партии «Альтернатива болгарского возрождения" (АБВ) Любомира Ганчева заявила, что представители ее политической силы, в случае избрания в Европарламент, настроены бороться за отмену санкций против России.

«Санкции против России неправильны с моральной точки зрения, - приводит ТАСС ее слова. - Вскоре пройдут европейские выборы. Я совершенно уверена, что члены нашей партии войдут в Европарламент и будут выступать против санкций».

Ганчева добавила, что необходимо прекратить политику двойных стандартов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты и Евросоюз весной 2014 года обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Украине и начали применять масштабные антироссийские санкции. Только с марта по май того года западными странами и организациями было принято более 20 различных ограничительных мер. С тех пор санкционное давление только усиливалось

ИСТОЧНИК KP.RU

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