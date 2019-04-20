2019-04-20T19:47:54+03:00
Спорт

Матч Локомотив - ЦСКА 20 апреля: первый тайм поединка завершился вничью 1:1

На гол Хеведеса в начале игры армейцы ответили точным ударом Чалова перед перерывом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч "Локомотив" - ЦСКА проходит сегодня, 20 апреля, в Черкизово.Матч "Локомотив" - ЦСКА проходит сегодня, 20 апреля, в Черкизово.Фото: Евгений НЕСЫН
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В Москве, на стадионе "РЖД Арена" сегодня, 20 апреля, проходит один из двух главных матчей 24 тура чемпионата России по футболу. Столичный "Локомотив" принимает земляков из ЦСКА. В поединке двух соседей по вершине турнирной таблицы после стартовых 45 минут поединка пока что на табло ничья 1:1.

Уже на 13-й минуте поединка первый гол в ворота столичного ЦСКА забил защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес. Немецкий футболист пришел в атаку на ворота гостей и отправил мяч в ворота, откликнувшись на подачу с фланга. Армейцы смогли сравнять счет в конце первого тайма встречи.

На 40-й минуте матча после быстрой атаки мощно низом пробил Федор Чалов. Мяч попал в руку вратарю "Локо" Гильерме и, казалось, что удар парирован, но все же влетел в ворота хозяев поля.

На перерыв команды ушли при счете 1:1 на табло.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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