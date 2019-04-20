2019-04-20T22:55:17+03:00
В мире

«Не хотелось бы гадать на кофейной гуще»: отец Марии Бутиной прокомментировал требование прокуратуры США о 18 месяцах тюрьмы для дочери

Предполагается, что суд в Вашингтоне вынесет решение 26 апреля
Марина ВЕНЦОВА
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Мария Бутина ждет суда по обвинению в попытке «повлиять на внутреннюю политику США»Мария Бутина ждет суда по обвинению в попытке «повлиять на внутреннюю политику США»Фото: REUTERS
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Валерий Бутин – отец Марии Бутиной, которая задержана в Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже, прокомментировал требование американской прокуратуры приговорить россиянку к 18 месяцам тюрьмы. Как заявил он в эфире Радио «Комсомольская правда», такой срок является обычной практикой со стороны правоохранительных органов.

«Не хотелось бы гадать на кофейной гуще, мы думаем, что судья, обладая достаточным профессиональным опытом, и жизненным опытом, вынесет объективное справедливое решение. Хотелось бы, чтобы оно не было связано с лишением свободы на какой-то дополнительный срок», - добавил он.

При этом отец Бутиной добавил, что постоянно находится на связи с дочерью. «Она чувствует себя уверенно, по крайней мере чувствовала себя уверенно на момент последнего общения, позавчера это было. То есть она уверена, что судья вынесет верное решение и ожидает, что оно не будет связано с дополнительным лишением свободы», - уточнил он.

Ранее сайт kp.ru писал, что американская прокуратура рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.

Напомним, Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ее обвиняют в незарегистрированной деятельности в качестве агента и шпионаже. В декабре 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от проведения судебного процесса, чтобы избежать длительного тюремного заключения.

Адвокат Бутиной ранее сообщал, что защита настаивает на сроке заключения не больше уже отбытого ею - девяти месяцев. Суд Вашингтона 26 апреля должен вынести Бутиной приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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