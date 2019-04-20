2019-04-20T23:39:02+03:00
Выборы президента Украины 2019

Жена Зеленского прокомментировала включение ее в списки "Миротворца"

По словам Елены, Facebook неверно отразил ее репост о Донбассе
Юлия ДИВЕЕВА
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Елена ЗеленскаяЕлена ЗеленскаяФото: СОЦСЕТИ
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Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснила свой пост в Facebook, сделанный в 2014 году, за который ее включили в список украинского сайта "Миротворец". По ее словам, при публикации ее репост был искажен.

"Тогда я не знала всех технических особенностей Facebook. Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя, потому что Facebook может не показать подводку, а саму ссылку - оставить", - пояснила она на своей странице в соцсети.

Зеленская отметила, что уже не помнит, на чьей странице она увидела пост, которым поделилась, добавив, что это был кто-то из ее друзей. Она предложила всем желающим зайти на ее страницу и убедиться лично, что она писала в то время.

"Многие - в том числе из числа наших оппонентов - именно так и сделали. А потом публично опровергли "новость дня" и извинились. За что хочу их поблагодарить", - написала Елена Зеленская.

Кроме того, супруга кандидата в президенты обратила внимание на то, что скрины с ее страницы распространили в "день тишины" перед вторым туром президентских выборов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных Елену как "информатора незаконных вооруженных формирований".

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится в сообщении на сайте.

Напомним, накануне состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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