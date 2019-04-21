2019-04-21T00:29:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

ЦИК Украины просит суд не удовлетворять иск о снятии Зеленского с выборов

Апелляционный суд удалился в совещательную комнату для принятия решения
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Центральная избирательная комиссия Украины просит шестой Апелляционный административный суд Киева не удовлетворять иск об отстранении кандидата в президенты Владимира Зеленского от выборов. Представитель ЦИК подчеркнул, что комиссия не может удовлетворить этот иск.

Он пояснил, что истец требует отменить регистрацию Зеленского. Однако в законе о выборах президента перечислены все основания для снятия кандидата с выборов.

"То есть фактически требование не может быть выполнено ЦИК, поскольку оно не соответствует норме закона", — сказал представитель комиссии.

По последним данным, суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по делу Владимира Зеленского. Решение по иску будет принято через час, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск в Шестой апелляционный суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Выступление Зеленского на дебатах 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жена Зеленского прокомментировала включение ее в списки "Миротворца"
В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкций
В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи
«Не хотелось бы гадать на кофейной гуще»: отец Марии Бутиной прокомментировал требование прокуратуры США о 18 месяцах тюрьмы для дочери
В штабе Зеленского отреагировали на иск о его снятии с выборов
В сети набирает популярность видео с вице-спикером Рады, с разбега падающей на колени
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел под Донецком
Россия может арендовать на 49 лет морской порт Тартус в Сирии
Итог матча Локомотив - ЦСКА 20 апреля: команды сыграли вничью 1:1 в чемпионате России
Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествующих драке
Матч Локомотив - ЦСКА 20 апреля: первый тайм поединка завершился вничью 1:1