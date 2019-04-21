ЦИК Украины просит суд не удовлетворять иск о снятии Зеленского с выборов

СЕГОДНЯ 00:25 2019-04-21T00:29:48+03:00

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Центральная избирательная комиссия Украины просит шестой Апелляционный административный суд Киева не удовлетворять иск об отстранении кандидата в президенты Владимира Зеленского от выборов. Представитель ЦИК подчеркнул, что комиссия не может удовлетворить этот иск.

Он пояснил, что истец требует отменить регистрацию Зеленского. Однако в законе о выборах президента перечислены все основания для снятия кандидата с выборов.

"То есть фактически требование не может быть выполнено ЦИК, поскольку оно не соответствует норме закона", — сказал представитель комиссии.

По последним данным, суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по делу Владимира Зеленского. Решение по иску будет принято через час, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько подал иск в Шестой апелляционный суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704280" frameborder="0"></iframe> Выступление Зеленского на дебатах 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU