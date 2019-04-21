2019-04-21T02:34:43+03:00
В мире

В США задержали двух школьниц по подозрению в подготовке убийства

Девушек могут обвинить в планах убить девять человек
Юлия ДИВЕЕВА
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В США двух школьниц обвиняют в подготовке убийствВ США двух школьниц обвиняют в подготовке убийствФото: Евгения ГУСЕВА
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Двух четырнадцатилетних американок подозревают в подготовке убийств девяти человек. Учениц средней школы Avon Park во Флориде арестовали в среду после того, как учительница нашла папку с подробным описанием их предполагаемых планов.

По словам преподавателя, девушки вели себя «истерично», когда искали какую-то папку. Она услышала, как одна из учениц сказала: «Я просто скажу им, что это шутка, если они позвонят мне или найдут ее».

Позже женщина обнаружила папку, которая была помечена как «Личная информация», «Не открывать» и «Проект 11/9». В ней она нашла восемь рукописных страниц, на которых были подробно описаны планы убийств, уничтожения улик, избавления от тел. Также девушки расписали, где они возьмут оружие и какую одежду наденут для совершения преступлений.

Школьницы сейчас содержатся под стражей в ожидании судебного разбирательства. Каждой из них могут быть предъявлены обвинения по девяти пунктам статьи "Заговор с целью совершения убийства" и по трем пунктам статьи "Заговор с целью похищения”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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