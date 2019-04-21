2019-04-21T04:17:14+03:00
Общество

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Патриарх Московский Кирилл совершит божественную литургию в Храме Христа Спасителя
Юлия ДИВЕЕВА
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Россияне отмечают Вербное воскресеньеРоссияне отмечают Вербное воскресеньеФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 21 апреля,православные христиане отмечают один праздник - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он посвящен воспоминанию о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим.

В пресс-службе Российской православной церкви сообщили, что в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Храме Христа Спасителя. Накануне, в субботу, глава РПЦ освятил вербы, передает ТАСС.

Согласно Евангелию, появления Христа в Иерусалиме ждали многочисленные паломники и жители города. Все ожидали торжественное появление Спасителя, но к их удивлению он въехал в городские ворота верхом не на коне, как триумфатор, а на скоромном осле.

Народ приветствовал Иисуса, дорогу перед ним застилали одеждой и пальмовыми ветвями, которыми на Востоке чествовали победителей и брали с собой в паломничество по святым местам. Листья этого растения стали атрибутом богослужений у восточных христиан и католиков.

В России и некоторых других странах пальмовые ветви заменили ветками вербы, которая в это время зацветает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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