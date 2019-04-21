Помпео поговорил по телефону с Порошенко и Зеленским

СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-21T04:34:02+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео перед днем голосования на втором туре президентских выборов на Украине позвонил обоим кандидатам - Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

"Госсекретарь Помпео позвонил этой ночью обоим кандидатом, чтобы подчеркнуть поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил нашу приверженность работе с тем, кого выберет украинский народ, для обеспечения успешного достижения безопасности, процветания, демократии и свободы Украины", - написал он.

Волкер уточнил, что телефонные разговоры состоялись в пятницу.

Пресс-служба Порошенко сообщила, что спецпредставитель обсудил с главой Украины ситуацию в Донбассе и вокруг Приватбанка. Волкер также отметил, что недопустимо, чтобы Зеленский использовал термин "повстанцы" в отношении ополченцев провозглашенных республик Донбасса.

Напомним, на Украине 21 апреля пройдет второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются нынешний президент Петр Порошенко и актер и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU