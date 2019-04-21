Помпео поговорил по телефону с Порошенко и Зеленским
Госсекретарь США Майкл Помпео перед днем голосования на втором туре президентских выборов на Украине позвонил обоим кандидатам - Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
"Госсекретарь Помпео позвонил этой ночью обоим кандидатом, чтобы подчеркнуть поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил нашу приверженность работе с тем, кого выберет украинский народ, для обеспечения успешного достижения безопасности, процветания, демократии и свободы Украины", - написал он.
Волкер уточнил, что телефонные разговоры состоялись в пятницу.
Пресс-служба Порошенко сообщила, что спецпредставитель обсудил с главой Украины ситуацию в Донбассе и вокруг Приватбанка. Волкер также отметил, что недопустимо, чтобы Зеленский использовал термин "повстанцы" в отношении ополченцев провозглашенных республик Донбасса.
Напомним, на Украине 21 апреля пройдет второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются нынешний президент Петр Порошенко и актер и шоумен Владимир Зеленский.
ИСТОЧНИК KP.RU