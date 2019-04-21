2019-04-21T05:21:05+03:00
Выборы президента Украины 2019

Суд Киева отказался снять Зеленского с президентских выборов

Судьи назвали иск в отношении кандидата необоснованным
Юлия ДИВЕЕВА
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Владимир Зеленский не будет снят в выборов президента УкраиныВладимир Зеленский не будет снят в выборов президента УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шестой Апелляционный административный суд Киева в воскресенье отказался снять кандидатуру Владимира Зеленского со второго тура президентских выборов. В вердикте говорится, что суд не нашел для этого оснований.

"Исковые заявления являются необоснованными и не подлежат удовлетворению" - зачитал судья решение.

Более того по мнению судей, у истца Андрея Хилько не было полномочий обращаться с таким иском, так как мог действовать только в рамках своего округа, на котором уполномочен совершать мониторинг. Теперь он должен будет погасить все судебные издержки. Также у наблюдателя есть два дня, чтобы обжаловать это решение, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заседание суда началось поздно вечером в субботу, а решение было вынесено уже после полуночи, 21 апреля. Судьи отметили, что призыв Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе "Олимпийский" состава не подпадают под определение "подкуп избирателей". Также суд не признал предвыборной агитацией просьбы кандидата к избирателям регистрироваться для получения билетов на дебаты на стадионе.

Второй тур выбрров президента на Украине состоится сегодня. Избирательные участки откроются в 8:00. Сайт kp.ru будет вести трансляцию хода голосования.

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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