"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче тура чемпионата России

СЕГОДНЯ 05:36 2019-04-21T05:36:58+03:00

Петербуржцы победили в гостях со счетом 3:2

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Футбольный клуб "Зенит" обыграл команду "Краснодар" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Петербуржцы сумели одержать победу в гостях со счетом 3:2.

В составе “Зенита” отличился Артем Дзюба, чей дубль помог команде вырваться вперед, а также Ярослав Ракицкий. У хозяев поля удачно атаковали ворота соперников Иван Игнатьев и Маурисио Перейра.

Ракицкий забил свой третий гол в чемпионате России, причем все мячи он забил прямыми ударами со штрафных, передает ТАСС.

В турнирной таблице ФК "Зенит" лидирует, набрав 51 очко. На втором месте московский "Локомотив", который отстает от петербургской команды на 8 очков. "Краснодар" находится на третьем месте с 42 очками.

Теперь "Зенит" 24 апреля ожидает к себе в гости московское "Динамо", "Краснодар" в этот же день в гостях сыграет с грозненским "Ахматом".

ИСТОЧНИК KP.RU