SpaceX сообщила о неполадках во время испытания корабля Crew Dragon

СЕГОДНЯ 06:51 2019-04-21T06:51:10+03:00

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Во время испытания двигателей корабля Crew Dragon на мысе Канаверал во Флориде произошла нештатная ситуация. Об этом сообщил представитель компании SpaceX в субботу.

В самом начале сотрудники компании произвели "серию испытаний двигателей Crew Dragon" и первые тесты прошли успешно, но во время последнего возникли неполадки. Как отмечает издание Space News, неудача с огневыми испытаниями нарушает планы компании провести испытательный полет корабля с экипажем в конце этого года.

В SpaceX заверили, что специалисты во взаимодействии с коллегами из NASA выясняют причины произошедшего, чтобы потом внести коррективы и добиться полной безопасности полетов.

Как рассказывал сайт kp.ru, 2 марта SpaceX провела первый запуск новейшего космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме. Аппарат был отправлен к Международной космической станции. а 3 марта Crew Dragon успешно самостоятельно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции.

ИСТОЧНИК KP.RU