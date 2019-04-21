В Сербии похоронили вдову Слободана Милошевича

СЕГОДНЯ 07:09 2019-04-21T07:09:56+03:00

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Прах вдовы экс-президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Мирианы Маркович похоронили в Сербии. Могила находится на ее родине в городе Пожаревац в 80 километрах от Белграда.

Церемония состоялась в субботу во дворе семейного дома. На ней присутствовали родственники и единомышленники Маркович: бывшие однопартийцы из Социалистической партии Сербии. Лидер партии, первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич ранее выразил соболезнования и прислал на похороны венок.

"Было честью жить в одно и тоже время с человеком, которого звали Мира Маркович, у которого были свои убеждения. Эти убеждения могут кому-то нравиться или нет, но во времена, когда нас убеждают, что величайшее счастье – иметь полный холодильник, мы должны уважать тех, кто свои убеждения представили нам на тысяче страниц", - цитирует ТАСС экс-премьера Союзной республики Югославия Момира Булатовича.

Как сообщал сайт kp.ru, Маркович скончалась 14 апреля в возрасте 76 лет от воспаления легких. Урна с ее прахом была доставлена из России, где она прожила последние 15 лет.

Маркович покинула Сербию в феврале 2003 года, а последние годы жила в России, где она вместе с сыном Марко Милошевичем в марте 2006 года официально получила статус беженца.

ИСТОЧНИК KP.RU