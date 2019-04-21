Экс-премьер Алжира предстанет перед судом по делу о растрате госсредств

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-21T08:02:50+03:00

В Алжире вот уже несколько месяцев проходят масштабные протестные акции Фото: REUTERS

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Бывший премьер-министра Алжира Ахмед Уяхью предстанет перед судом в рамках расследования дела о растрате государственных средств. Соответствующие повестки были направлены также министру финансов страны Мухаммеду Лукалю и экс-главе Центрального Банка страны.

"Трибунал имени Мухаммеда в Алжире вызвал бывшего премьер-министра [Алжира] Ахмеда Уяхью, министра финансов Мухаммеда Лукаля и бывшего главу Банка Алжира по делу о растрате средств, принадлежащих государству, а также о неправомерном получении льгот", - передает портал TSA со ссылкой на сообщение учреждения.

Сайт kp.ru писал о том, что в Алжире с конца февраля продолжаются массовые протестные акции. Сначала общественность добивалась отставки президента страны Абдельазиза Бутефлики, который был главной государства с 1999 года, а после его ухода потребовали обновить всю руководящую верхушку. Также граждане добиваются борьбы с коррупцией и ареста лиц, занимавшихся воровством и незаконным обогащением за счет государства.

ИСТОЧНИК KP.RU