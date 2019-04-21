Выборы президента Северной Македонии 2019: открытие избирательных участков

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-21T09:37:15+03:00

Гражданам балканской республики предстоит выбрать одного из трех кандидатов на выборах президента Северной Македонии 2019 года

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В воскресенье, 21 апреля, начались выборы президента Северной Македонии 2019 года. Избирательные участки открыли свои двери в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и теперь будут работать до 19:00 (20:00 мск).

Правом волеизъявления могут воспользоваться более 1,8 млн граждан балканской республики. Для этого им всего лишь нужно воспользоваться услугами одного из 3480 участков и проголосовать за понравившегося кандидата.

В бюллетенях представлены фамилии трех претендентов - члена оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" Гордана Силяновска-Давкова, представителя правящего "Социал-демократического союза Македонии" Стево Пендаровски и Блерим Река, который поддерживается "Альянсом албанцев" и Движением "Беса".

Эксперты считают, что больше всего шансов на победу у Пендаровски. Согласно результатам опросов, свыше 30% избирателей собираются отдать свои голоса именно за него. Однако этого показателя недостаточно для окончательной победы на выборах и, вероятнее всего, состоится второй тур. Согласно данным ТАСС, предварительные результаты кампании станут известны к полуночи.

Тем временем, на Украине сейчас также выбирают президента страны. Сайт kp.ru писал о том, что во втором туре участвуют действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU